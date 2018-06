Krefeld. "Eine nicht geringe Menge Kokain" hat die Krefelder Polizei am Mittwoch bei Kontrollen in der Innenstadt sichergestellt. Das teilen die Beamten am Donnerstag mit. Zwei Verdächtige wurden festgenommen - einer von ihnen ging in Haft.

Bereits ab elf Uhr observierten verdeckte Ermittler den Theaterplatz. Dabei beobachteten sie auch zwei Männer, "die sich auffällig an zwei zentral gelegenen Blumenkästen zu schaffen machten" - so beschreiben die Beamten den Einsatz.

Kurz darauf sperrten sie den Platz ab und kontrollierten alle 30 Leute, die dort anwesend waren - 25 Männer und fünf Frauen, darunter auch die beiden zuvor beobachteten Männer.

In den Blumenkästen fanden die Ermittler besagtes Kokain. Die Polizisten nahmen das verdächtige Duo vorläufig fest. Als sie die Männer durchsuchten, fanden sie weitere Drogen sowie ein Taschenmesser.

Die Tatverdächtigen sind 24 und 58 Jahre alt. Der 24-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, heißt es in der Mitteilung weiter. Der erließ Haftbefehl. Der andere Mann durfte gehen. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Handels mit Kokain.

Auf dem Theaterplatz stellten die Beamten noch weitere, bereits zum Verkauf abgepackte Drogen sicher - darunter Heroin, Kokain und Marihuana. "Diese Drogen konnten jedoch keiner Person zugeordnet werden", so die Ermittler. red