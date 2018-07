Vor 30 Jahren sind die „Krefelder Kissen“ in der Stadt zum ersten Mal erprobt worden. Der Bau ging über die Jahre langsam zurück, doch an einigen Stellen gibt es sie immer noch.

Stadtteile. Kissen, das klingt nach sanftem Schlaf auf weichem Untergrund. Bei den Krefelder Kissen ist das anders: Die wecken diejenigen auf, die am Lenkrad vor sich hinträumen und zu schnell unterwegs sind – von Rasern mal ganz abgesehen. Vor 30 Jahren erstmals in Krefeld im Rahmen eines Versuchsprojekts erprobt, haben die Bremsschwellen es in viele deutsche Städte geschafft.

In der Stadt Ratingen gibt es die „Tempo-Kontrolleure“ zum Beispiel oder, etwas abgewandelt, in Osnabrück. Sogar in einem Omnibus-Simulator-Spiel in einer fiktiven Stadt sind sie zu finden.

Verkehrsunfälle haben laut Stadt abgenommen

Reale Exemplare wurden in Krefeld laut Aussage der Stadt zwischen Ende 1999 bis 2012 als Verkehrsberuhigung in Tempo-30-Zonen 155-fach installiert – damals mit 80 Prozent Fördergeldern des Landes. Seitdem ging der Bau laut Stadt „aufgrund der angespannten Haushaltslage stark zurück“. Die in den vergangenen sechs Jahren entstandenen 25 Krefelder Kissen wurden komplett durch Eigenmittel finanziert.

Aber ganz vorbei ist es mit dem vor 30 Jahren noch hochinnovativen Konstrukt nicht: Die jüngsten errichteten „Hubbel“ befinden sich seit Anfang 2018 auf dem Reitweg in Traar. Vorher hatte es Verkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen und den politischen Beschluss der zuständigen Bezirksvertretung Ost gegeben. Die Kissen bestehen aus einem Kranz von Rampensteinen, ausgefüllt mit Asphalt. „Nur bei besonderen Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und an sicherheitsrelevanten Bereichen werden noch Krefelder Kissen eingebaut“, sagt Stadtpressesprecher Dirk Senger. „Dafür stehen dem Fachbereich Tiefbau nur begrenzt Haushaltsmittel zur Verfügung.“ Die Anträge aus den Bezirksvertretungen mit dem Wunsch nach solchen Maßnahmen seien „stark zurückgegangen“.

Aus Sicht der Stadt sind die Krefelder Kissen ein Erfolg gewesen. „Die Resonanz war nach dem Einbau immer positiv. Das Geschwindigkeitsniveau wurde dadurch in den Tempo-30-Zonen deutlich gesenkt und die Anzahl der Verkehrsunfälle nahm ab“, so Senger. Da, wo sich solche Unfälle mit Kindern ereigneten, wurden zusätzlich noch Krefelder Kissen eingebaut – in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Verkehrssicherheit für Kinder mit der Polizei und dem Ordnungsamt.

„Die Kissen haben sich bewährt“, sagt Polizeisprecherin Karin Kretzer. „Wir begrüßen grundsätzlich alles, was das Temponiveau senkt, das ist legitim und gut.“

Bürgerverein und Fahrradclub stehen Kissen kritisch gegenüber

Aber es gibt auch kritische Stimmen – zum Beispiel vom Bürgerverein Inrath, wo man die Erhebungen unter anderem an der Inrather Straße nach dem ehemaligen Krefelder SPD-Ratsherrn und Initiator, Professor Dieter Fischer, auch „Fischerschwellen“ nennt. Kritische Stimmen aus dem Bürgerverein gibt es so lange wie die Idee des Runterbremsens durch die Kissen.