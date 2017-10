Krefeld. Am Mittwochabend sind gegen 20.15 Uhr Teile einer Hausfassade am Südwall auf den Gehweg heruntergefallen. Die Feuerwehr begutachtete mit Hilfe einer Drehleiter den Schaden und schlug lose Steine an der Fassade ab. Der Bereich vor dem Gebäude wurde von der Feuerwehr abgesperrt. Der Südwall war zeitweise durch die Polizei in Fahrtrichtung Ostwall gesperrt. hoss