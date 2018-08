Der geneigte Eishockeyfan stutzte, der interessierte Sportleser war irritiert – über Scott Bangkok, Andy Tedmund, Jan Alina, Roland Verweb, Reest Paka, Daniel Pieta oder Trainer Rüdiger Noach. Schöne Namen. Warum nicht. Verloren haben sie aber nichts in der Kaderliste zum Abschiedsspiel von Herberts Vasiljevs. Und ja, niemand hat sie je spielen sehen im Dress der Pinguine. Dafür stehen die wahren Identitäten zu glänzend in der Historie des Clubs.

Die Verwirrung war groß und einer unserer Leser lag mit seiner Vermutung dann schnell richtig – hat da jemand die automatische Rechtsschreibkorrektur angewendet? Ja. Leider. Nun kann die Technik nichts dafür, wenn Sie falsch angewendet wird. Unser Fehler, ganz klar! Sagen wir ehrlich von der WZ an alle Eishockey-Fans. Denn die Namen waren zunächst alle richtig im Blatt, bis sie verschlimmbessert wurden.

Sorry Scott Langkow, Andy Hedlund, Jan Alinc, Roland Verwey, Reemt Pyka, Daniel Pietta und Rüdiger Noack. Manchmal ist Technik ja ein Fluch, ein bisschen weniger angewendet oftmals ein Segen. Wir bleiben dran am Thema. Versprochen. Und: Sorry!