Krefeld. Am Freitag gegen 13:50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein Mann einer Frau an der Kasse eines Geschäftes an der Traarer Straße die Geldbörse aus der Handtasche entwendete. Der Mann flüchtete zügig die Straße entlang und verschwand in einem Hauseingang. Eine weitere hilfreiche Zeugin hatte das beobachtet und führte die eintreffende Polizei dort hin.

Als der Täter gerade den dortigen Imbiß verließ, wurde er von den Beamten gestellt. Der Täter bestritt die Tat nicht und der Geschädigten konnten Geldbörse und Bargeld wieder ausgehändigt werden. Es fehlten lediglich zwei Euro, für die sich der Täter etwas zu Essen gekauft hatte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.