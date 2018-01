Forderung der IG Bau liegt bei sechs Prozent.

Von der anstehenden Tarifrunde der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit dem Arbeitgeberverband sind in Krefeld 1050 Bauarbeiter betroffen. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn über zwölf Monate für Maurer, Zimmerer, Straßenbauer und Co. .

Gewerkschaft argumentiert mit Boom in der Branche

Ein Facharbeiter hätte damit am Monatsende gut 200 Euro mehr auf dem Lohnzettel, so die IG Bau. „In der Bauwirtschaft läuft es so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind prall gefüllt – oft kommen sie mit dem Bauen kaum hinterher“, sagt die Bezirksvorsitzende Doris Jetten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verzeichnete die Branche in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres ein Umsatz-Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bereits für 2016 hatte die Behörde einen Rekordumsatz von 107 Milliarden Euro gemeldet.

Jetten: „Es ist höchste Zeit, dass die Bauarbeiter, die den Bau-Boom erst möglich machen und ihren Betrieben mit steigenden Umsätzen Rekordgewinne bescheren, davon auch etwas im eigenen Portemonnaie merken.“

Die Gewerkschaft fordert neben dem Lohn-Plus auch ein volles 13. Monatseinkommen. Außerdem sollen Firmen die Ausbildungskosten komplett übernehmen und die Fahrt zur Baustelle als Arbeitszeit vergüten.