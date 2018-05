Im Seidenweberhaus steigt Ende Mai eine Tanz-Veranstaltung der besonderen Art. Ausrichter ist der TC Seidenstadt.

Es ist nicht mehr lange hin, bis die Tanzsportler im Seidenweberhaus einen bunten Abend präsentieren. Am 26. und 27 Mai steigt dort der große Galaball mit der Deutschen Meisterschaft im Showdance, zudem haben sich Profitänzer im Standard in Latein angesagt. Am Sonntag gehen dann die Kinder und Jugendlichen im europäischen Grand Prix für Standard und Latein auf das Parkett. Es wird die erste Großveranstaltung im Tanz seit dem Event 2011 in der Glockenspitzhalle mit damals über 800 Zuschauern.

Auf eine große Resonanz setzt diesmal auch Martin Pastor, Vorsitzender des Ausrichters TC Seidenstadt: „Das Interesse auf die Karten hat begonnen. Wir hoffen auf ein volles Haus.“ Das Turnier am Samstag wird eine Abendveranstaltung sein, ein Galaball eben, aber auch Besucher dürfen ihr tänzerisches Können zeigen. Wie beim Teacher&Student-Wettbewerb, bei dem ein Anfänger oder Einzeltänzer mit einem Lehrer zusammen antritt. Im Anschluss daran beginnen die Finals der Grand Prix-Serienturniere der Profis in den Standard- und Lateintänzen. Als sechster Wertungstanz wird jedes Finalpaar einen Solo-Schautanz präsentieren, mitreißende Choreographien zu individuell ausgewählten Musikstücken. Immer wieder können die Besucher zwischendurch selbst die Tanzfläche betreten, Live-Musik spielt die Feedback Dancing Band aus Bad Honnef. Pastor sagt: „Die Zuschauer haben auch eine Begeisterung für die sportlichen Leistungen. Ein Quick Step ist vergleichbar mit einem 800-Meter-Lauf. Dazu das Kunstgefühl, der elegante Rahmen. Daher komme ich da seit 40 Jahren nicht von los. Das sollte man mal genießen.“

Fünf Lateinpaare und sechs Standardpaare haben sich schon angemeldet für das Profiturnier am Samstag, das ab 19 Uhr beginnt. Darunter auch Valentin und Renata Lusin, Bronze-Gewinner bei der ersten Weltmeisterschaft im Showdance und zweifache Vizeweltmeister als Amateure im Showdance, haben ihr Kommen angekündigt. Unter den Lateinpaaren befinden sich auch Lars Erik Pastor mit seiner Partnerin Natalia Szypulska, die bei der WM in China zuletzt den elften Rang im Halbfinale verbuchten. Für das Kinder-und Jugendturnier ab 11 Uhr sind 80 Starts bisher registriert. Es wird ein reines Sportturnier ohne Showeinlagen. Karten gibt es noch in den Kategorien zwischen 50 und 75 Euro.

Die Tickets gibt es im Vorverkauf unter Tel.: 0170/8145406 oder im Internet:

tcs-krefeld.de