Täter sind Anfang 20. Polizei sucht Zeugen.

Hüls. Am Freitagabend haben zwei Männer eine Tankstelle an der Hülser Straße überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte gegen 21.14 Uhr ein bislang Unbekannter die 19-jährige Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld und Zigaretten. Die Beute packte er in eine Netto-Plastiktüte. Ein weiterer Mann stand währenddessen im Eingangsbereich des Verkaufsraums „Schmiere“. Beide Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß über die Klever Straße in Richtung Venloer Straße.

Die Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben:

1. 20-22 Jahre alt und bekleidet mit einer blauen oder grauen Jeans, weißen Turnschuhen der Marke „adidas Superstar“, er trug einen dunklen Anorak und unter der Kapuze eine Wollmütze mit einer weißen Aufschrift. Der Mann war maskiert mit einem rot-weiß karierten Tuch und sprach akzentfreies Deutsch.

2. 20-22 Jahre alt, schlank, trug stahlblaue Turnschuhe, die auf der Oberseite rot oder orangefarben abgesetzt waren. Die Sohle war weiß umrandet. Ferner war er bekleidet mit einer hellblauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken.

Hinweise: 02151 / 634-0 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de