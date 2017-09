Bockum. Der Waldorfkindergarten an der Kreuzbergstraße 11 lädt am Freitag, 22. September, zum Tag der offenen Tür ein. Eltern können sich von 16 bis 18.30 Uhr umsehen, sich über die Waldorfpädagogik und deren Ziele informieren und die Erzieher kennenlernen. Der Vorstand sowie Eltern von Mädchen und Jungen, die bereits in dem Kindergarten sind, beantworten Fragen.