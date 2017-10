Kempener Feld. Der Geologische Dienst NRW veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Am Sonntag, 15. Oktober, können Besucher in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in die Räume an der De-Greiff-Straße 195 kommen, sich über die Tätigkeit der Mitarbeiter informieren und auch selbst aktiv werden. Interessierte können etwa bei Bohrungen und Messungen dabei sein, Steine und Fossilien bestimmen oder Unterschiede im Geschmack von Mineralwasser erschmecken. Ein Quiz, Vorträge und Führungen runden das Programm ab.