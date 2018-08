Lutz Jäkel moderiert live im Cinemaxx am 3. September: Der Fotojournalist, Autor und Islamwissenschaftlerzeigt Syriens Schönheit und die Menschen, die er vor Beginn der Unruhen im Land fotografiert hat.

Krefeld. Im Rahmen der Initiative „Kommunales Know-How für Nahost“ lädt das Kommunale Integrationszentrum (KI) mit der Mediothek und dem Cinemaxx für Montag, 3. September, ab 18.30 Uhr zu einer Reportage über Syrien ins Kino am Hauptbahnhof ein. Der Fotojournalist, Autor und Islamwissenschaftler Lutz Jäkel zeigt Syriens Schönheit und die Menschen, die er vor Beginn der Unruhen im Land fotografiert hat. Zeitlos und lebendig zeigt er die Einzigartigkeit dieser Region, herzliche Begegnungen, kulturelle Fülle, ein meist friedliches Miteinander der Religionen und Ethnien.

In einem Zeitraum von 20 Jahren reiste Jäkel immer wieder nach Syrien – bis zum Ausbruch der Unruhen und Aufstände im März 2011. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist seitdem auf der Flucht. Hunderttausende haben ihr Leben verloren, Syrien ist ein Dauerthema in den Medien. Und doch ist wenig über das menschlich und kulturell so reiche Land Syrien bekannt.

Eindrucksvoll dokumentieren Lutz Jäkels Fotos den Alltag in Syrien bis 2011, zeigen, wie man lacht und einkauft, arbeitet, betet, diskutiert und feiert. Die Erzählungen beschwören den Duft von getrockneten Kräutern im Suq, die ausgelassene Geräuschkulisse eines geselligen Abends und den zarten Wind, der über die Gipfel eines Berges streicht. Voller Wärme berichten außerdem Syrer, Deutsch-Syrer und Deutsche in Videos von „ihrem Syrien“, lassen den Zuschauer teilhaben an ihren Erlebnissen und Erfahrungen, die geprägt sind von Fröhlichkeit und Wehmut, Freude und Trauer.

Anmeldungen sind möglich unter vielfalt@krefeld.de, der Eintritt kostet fünf Euro und wird am 3. September vor Ort bezahlt oder kann als Spende an die Freunde und Förderer der Mediothek für die Anschaffung syrischer und arabischer Medien in der Mediothek umgewandelt werden.