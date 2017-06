Nationalspieler Trotz der Konkurrenz steigt die Zahl der Kunden 2016: 459 000 Stromkunden (plus 14 000) und 85 000 Gaskunden (plus 5000). Von den 545 000 Energiekunden leben aber nur 130 000 in Krefeld. Im Markt der 4000 Stromanbieter bundesweit sind die SWK mit Lekker (304 000 Kunden) gut aufgestellt. Über Lekker versorgen die SWK beispielsweise 90 000 Haushalte in Berlin mit Elektrizität, immerhin 28 000 in Hamburg.

Zukunft Digitalisierung ist die Zukunft. Das Smartphone wird zu einer wichtigen Schaltstelle für alle Dienstleistungen, Informationsaustausch und Dienstleistungen. Mit dem SWK-Info über Whatsapp sei man ganz vor, sagt SWK-Vorstand Kerstin Adam. „Die Kunden können direkt mit der Zentrale kommunizieren.“ Was alle Haushalte bis 2025 trifft: Digitale Stromzähler werden eingebaut und machen das individuelle Ablesen überflüssig.