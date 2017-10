Auch in Krefeld waren die Ausläufer des Sturmtiefs Xavier am Donnerstag deutlich zu spüren. Die Schäden durch heftige Windböen hielten sich glücklicherweise jedoch in Grenzen.

Krefeld. Auch in Krefeld waren die Ausläufer des Sturmtiefs Xavier am Donnerstag deutlich zu spüren. Die Schäden durch heftige Windböen hielten sich glücklicherweise jedoch in Grenzen. Die Feuerwehr rückten lediglich zu zwei sturmbedingten Einsätzen aus. So mussten die Einsatzkräfte gegen 12.40 Uhr einen schweren Ast von der Beschleunigungsspur an der Autobahnzufahrt Geismühle räumen und zersägen. Im Bereich Bruchhöfe sollte gegen 17.40 Uhr ein Baum auf die Straße gestürzt sein. Vor Ort stellt sich die Situation jedoch anderes dar. Erneut war es nur ein großer Ast, der auf die Straße gefallen war. Die Feuerwehr zersägte den Ast und räumte ihn zur Seite. hoss