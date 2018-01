Krefeld. Auch Krefeld blieb vom Sturmtief "Burglind" nicht verschont: Die Feuerwehr fuhr eine zweistellige Zahl an Einsätzen schon am Morgen - genau 11 waren es bis 7.45 Uhr, berichtet die Leitstelle im Gespräch mit unserer Redaktion. Die gute Nachricht: In der Seidenweberstadt war bis zu diesem Zeitpunkt "nichts gravierendes" passiert.

Der bis dahin schwerste Strumschaden wurde in Oppum registriert: Hier kippte ein Baum auf drei parkende Pkw. Zum Glück sei niemand verletzt worden, so die Feuerwehr.

Auch einige andere Bäume an mehreren Straßen im ganzen Stadtgebiet hielten den Windböen nicht stand und kippten um. Die Beeinträchtigungen für den Verkehr hielten sich laut Fuerwehr jeodch in Grenzen. Es sei keine der größten und wichtigsten Ausfallstraßen betroffen gewesen.

Im Übrigen hätten sich ein paar Dachziegel gelöst, eine Werbetafel sei "fliegen gegangen", so die Beamten.

In anderen Teilen des Landes sorgte "Burglind" für mehr Chaos. So kam es am Morgen im berufsverkehr sowohl auf den Autobahnen als auch im Bahnverkkehr zu Beeinträchtigungen. red