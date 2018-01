Krefeld. Der vom Deutschen Wetterdienst angekündigte Sturm hat am Donnerstag auch Krefeld erreicht. Die Krefelder Feuerwehr rückte seit dem Morgen verstärkt zu Einsätzen aus, wie Feuerwehrsprecher Christoph Manten auf Nachfrage der WZ mitteilte. Bis zum Nachmittag verzeichneten die Rettungskräfte über 380 Einsätze, davon konnten die Beamten bisher 90 Einsätze abbarbeiten. In Krefeld erreichten die Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h. Nach Angaben der Stadt Krefeld wurden drei Personen verletzt.

200 Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und DRK waren wegen des Sturms im Einsatz. Bislang sind drei Personen durch sturmbedingte Unfälle leicht verletzt worden. Die Feuerwehr rechnet mit einem langen Arbeitstag, sagte aber auch, dass sie zur Eigensicherung schauen muss, welche Arbeiten bei Anbruch der Dunkelheit noch durchgeführt werden können. „Es ist nach dem Orkan Kyrill, der ja heute vor genau elf Jahren wütete, einer der sturmbedingt arbeitsreichsten Einsatztage für die Feuerwehr Krefeld“, sagte der Sprecher. Die Einsätze betrafen größtenteils heruntergestürzte Äste, entwurzelte Bäume und Dachziegel, die sich von Hausdächern lösen. Betroffen ist das gesamte Stadtgebiet.

Aufgrund der hohen Anruferfrequenz kam es teilweise zur Überlastung des Notrufnetzes in der Leitstelle der Feuerwehr.

Krefelder sollen zu Hause bleiben

Die Feuerwehr warnt weiterhin ganz besonders davor, gefährdete Bereiche wie Wälder und Parkanlagen zu betreten,da die Gefahr umfallender Bäume auf jeden Fall weiter besteht. Auch bestehe die konkrete Gefahr, durch herabfallende Gebäudeteile und Dachziegel an Häusern verletzt zu werden. Die Feuerwehr rät daher allen Bürgern, ihre Wohnhäuser nur im zwingenden Bedarfsfall zu verlassen.

In Krefeld hat der Sturm für Schäden an den Dächern der Brüder-Grimm-Schule und der Grotenburg-Schule gesorgt. Das teilte die Stadt mit. Auch am Rathaus in der Krefelder Innenstadt waren mehrere Ziegel durch die heftigen Böen heruntergefallen. Der Haupteingang des Rathauses wurde gesperrt.

Linienverkehr läuft ab 15 Uhr wieder an

Aufgrund der Wetterlage war der gesamte Linienverkehr im Raum Krefeld eingestellt worden. Erst am Abend sollen alle Linien wieder nach Fahrplan fahren, so der SWK. Der Eisenbahnverkehr in Nordrhein-Westfalen bleibt jedoch bis auf weiteres komplett eingestellt. Auf der Zugstrecke Kempen-Krefeld lagen mehrere Bäume auf den Gleisen.

Im Stadtgebiet waren Bäume umgefallen und versperrten zum Teil folgende Straßen: Erikapfad, Johansenaue, Heideckstraße, Deutscher Ring, Westparkstraße, Nieper Straße, Flünnertzdyk, Stockweg, Kemmerhofstr, Am Oelvebach, Deswatinesstr, Hohlweg, Wilhelmshofallee, Krickenbeckstraße, Hückelsmaystraße, Gastendonkstraße, Willicher Straße, Rennstieg, Inrather Straße, Glockenspitz.