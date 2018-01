Orkantief Burglind ist auch an Krefeld nicht spurlos vorübergezogen. Die Feuerwehr verzeichnet „erhebliche Sachschäden“.

Sturmtief Burglind ist gestern über ganz NRW hinweggefegt – Krefeld ist dabei zwar nicht völlig, aber zumindest von schlimmeren Schäden verschont geblieben. „Es gab zum Glück keine Verletzten, die Stadt ist glimpflich davon gekommen“, zieht Ralf Tebarts, Einsatzleiter bei der Feuerwehr, am Mittwochnachmittag ein erstes Fazit. „Erhebliche Sachschäden“ habe Burglind dennoch angerichtet.

In den frühen Morgenstunden hatte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starken Sturmböen für Krefeld und umliegende Städte wie Düsseldorf, aber auch Wuppertal, den Kreis Neuss sowie den Kreis Viersen herausgegeben. Während die Polizei in Duisburg etwa bereits in den frühen Morgenstunden zu 40 Einsätzen ausrückte, blieb die Lage in Krefeld weitgehend entspannt: „Hier und da ein paar heruntergefallene Dachziegel und umgeknickte Bäume, aber nichts Dramatisches“, vermeldet die Leitstelle der Krefelder Polizei. Spektakulärster Einsatz war wohl der am Mittwochmorgen auf der A 44. Dort war gegen 9.30 Uhr ein Lkw auf der Autobahnauffahrt Forstwald in Richtung Mönchengladbach durch einen starken Windstoß umgekippt und in die Leitplanke gedrückt worden. Die Auffahrt musste zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Etwa 25 Mal musste die Krefelder Feuerwehr bis gestern Mittag ins gesamte Stadtgebiet ausrücken – im Laufe des Tages erhöhte sich die Zahl der Einsätze auf 40. Am heftigsten hatte Burglind bis dahin in Oppum gewütet: Hier war am Morgen die Baumkrone einer 18 Meter hohen Pappel auf drei auf der Straße Weiden geparkte Autos gestürzt und hatte diese dabei schwer beschädigt, wie Einsatzleiter Tebarts berichtet.

Die Überreste des Baumes mussten von Experten des Fachbereiches Grünflächen zurückgeschnitten werden. Einen weiteren Sturmschaden gab es am Drieschweg, wo eine Tanne auf das Glasdach eines Wintergartens stürzte. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Zudem hätten etliche weitere Bäume im ganzen Stadtgebiet den Windböen nicht standgehalten und seien umgekippt, andere, die umzustürzen drohten, habe die Feuerwehr absichern können.

Für Mitarbeiter der GSAK ist Sturm Burglind kein Extremfall

Die Beeinträchtigungen für den Verkehr hielten sich jedoch in Grenzen, heißt es von der Feuerwehr. Es sei keine der größten und wichtigsten Ausfallstraßen betroffen gewesen. „Wir haben durch den Sturm ordentlich Einsätze, hauptsächlich durch auf der Straße liegende Äste. Es waren aber keine größeren Straßensperrungen nötig“, erklärt ein Sprecher, betont aber: Wegen der „weiter andauernden, zum Teil kräftigen Böen, rechnet die Feuerwehr damit, dass im Laufe des Tages noch weitere Einsätze folgen werden“.