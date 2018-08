Der hochwertige Concept Store von Andreas Reichenberg ist verschwunden, das Ladenlokal an der Königstraße ist seit dem Wochenende verwaist. Damit stehen derzeit 13 Geschäfte auf Krefelds Einkaufsstraße leer.

„Als wir im Juli 2017 auf der Königstraße eröffnet haben, waren es nur zwei Leerstände“, sagt Andreas Reichenberg. Er habe nach einem Jahr die Reißleine gezogen. Auch wegen der zu hohen Mieten auf der Königstraße habe er kurzerhand den zehnjährigen Mietvertrag aufgelöst.

„Wir werden uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren und Kosmetik und Haarstyling weiter in Krefeld anbieten“, sagt Reichenberg. Gemeinsam mit seiner Schwester Jacqueline Rose eröffnet er am Donnerstag in Traar an der Moerser Landstraße, nahe des Eiscafés San Marco, sein neues Geschäft. Das trägt den Namen Fine People, womit die Kunden gemeint seien. Auch eine kleine Modeecke mit namhaften deutschen Designern werde es weiterhin bei ihm geben. „Meine Gäste reisen auch weiterhin aus ganz Deutschland an und in Traar gibt es ausreichend Parkplätze“, sagt der Unternehmer. Der hatte zuvor viele Jahre lang einen Friseursalon an der Grünstraße in Düsseldorf betrieben, bevor er Mode mit ins Sortiment aufgenommen hat und selber anfing zu designen. yb