Im Herbst wird der Betreiber Amprion die Bürger über das Bauprojekt informieren.

Krefeld. Eine gute Nachricht für die Krefelder. Netzbetreiber Amprion plant seine Gleichstromleitung, die die Windenergie von der Nordsee über rund 300 Kilometer zum Netzverknüpfungspunkt Osterath transportieren soll, nicht durch Krefeld. Westlich, zwischen Krefeld und St. Tönis, verläuft eine der beiden, je einen Kilometer breiten Trassen der Region, eine weitere führt westlich an Kempen vorbei über St. Tönis und Willich.

Entschieden ist darüber noch nicht. Im August und September will Amprion eine Informationsoffensive starten und sowohl die Träger öffentlicher Belange als auch Bürger direkt ansprechen. Alle Anregungen würden gesammelt, geprüft und gegebenenfalls in der weiteren Planung berücksichtigt, sagt Klaus Wewering, Projektleiter A-Nord.

Am Jahresende soll dieser Prozess abgeschlossen sein, im März 2018 der Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt werden. Erst in diesen Antragsunterlagen empfiehlt Amprion der Behörde eine der insgesamt vier Trassenverläufe.

Am 7. September gibt es eine Informationsveranstaltung von dem Netzbetreiber für Behördenvertreter im Stadtwaldhaus in Krefeld. Wichtiger für die Bürger sind die sogenannten Infomärkte: am 25. September im Kolpinghaus in Kempen und am 27. September in Haus Vorst an der Kuhstraße 4 in Tönisvorst. In Krefeld gibt es keinen gesonderten Bürgerabend.

Für den Leitungsbau wird eine 35 Meter breite Schneise geschlagen, um die Leitungen in die Erde zu bringen. Baubeginn soll 2021 sein. „2025 muss die Leitung stehen“, sagt Klaus Wewering. „Es wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet, um das zu schaffen“, ergänzt Amprion-Unternehmenssprecher Jonas Knoop.

Mit der Höchstspannungsleitung, die den Krefelder Westen auf dem Weg von Wesel nach Osterath durchschneiden wird, hat A-Nord nichts zu tun. Dieses Amprion-Projekt ruht. Zuletzt hat die Stadt gegenüber der Bezirksregierung Mängel in der Umweltverträglichkeitsprüfung von Amprion geltend gemacht. Anregungen für A-Nord auch online:

a-nord.net