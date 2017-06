Zwei Männer (27 und 37) gerieten in der Nacht zu Mittwoch aneinander. Der Jüngere schlug hart zu. Zeugen leisteten erste Hilfe.

Krefeld. Erst stritten sie, dann ging es zur Sache: Die Krefelder Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen 27-Jährigen festgenommen, der bei einer Auseinandersetzung einen 37-Jährigen so schwer verletzt hatte, dass der ins Krankenhaus musste.

Nach Polizeiangaben hatten die beiden Männer gegen 1.10 Uhr auf der Gerberstraße zunächst gestritten. Dann sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen: Laut Polizei schlug der 27-Jährige seinen Kontrahenten so hart, dass der ohnmächtig wurde und zu Boden ging. Zeugen beobachteten den Vorfall, informierten die Polizei und leisteten erste Hilfe. Er kam schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten und unter Drogen stehenden 27-Jährigen auf der Neusser Straße vorläufig fest. Er wurde heute nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld vorerst wieder entlassen, da Haftgründe fehlen, so die Polizei in ihrer offiziellen Mitteilung. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. red