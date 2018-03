Wer kann, steigt auf die Ersatzlinien um und versucht dann, zu Fuß ans Ziel zu kommen. In Hüls beispielsweise haben aber nicht wenige Eltern entschieden, ihre Kinder aufgrund des Streiks zuhause zu lassen, berichtet eine Mitarbeiterin an der Schule. Auch an der Gesamtschule Kaiserplatz werden Entschuldigungen eingereicht. Keine Komplikationen gibt es hingegen an den Kindertagesstätten. Die Notgruppen funktionieren, bei der Stadt geht kein Anruf mit der Bitte um eine zusätzliche Betreuungsstelle ein.

Krefeld. Es ist kurz nach 7 Uhr. Eine junge Frau steht am Hauptbahnhof und schaut ungläubig auf ihr Handy. Ihr Bus kommt nicht, ersatzlos gestrichen. Es ist Streiktag in Krefeld. Besonders betroffen sind Pendler und Eltern. Doch die Notfallmaßnahmen von Verwaltung und Stadtwerken (SWK) greifen. Der Ausfall der Straßenbahnlinien wird durch Ersatzbusse aufgefangen.

Schnellen Schrittes lässt man die Kölner Straße und den Hauptbahnhof hinter sich. Die, die mitgehen, arbeiten in den Kitas, der Stadtverwaltung, der Sparkasse oder sogar im Schwimmbad in Rommerskirchen, am südlichen Rand des verdi-Bezirks. Dort leitet Petra Gemmer die Einrichtung und beklagt: „Die Entgeltordnung muss besser strukturiert werden. Alles sollte besser aufgeteilt werden.“

Erzieherinnen beklagen gestiegene Anforderungen

Gernot Hackstein aus der Stadtverwaltung Willich fordert mehr Geld und eine bessere Altersvorsorge, sein Kollege aus Krefeld, Rolf Winters, glaubt: „Der Öffentliche Dienst hinkt der Privatwirtschaft doch hinterher. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, auch für Azubis.“

Denise Kilicli ist in einer Kita beschäftigt, in ihrer Gruppe gäbe es nur eine Vollzeitstelle. „Der Job muss aufgewertet werden“, fordert sie. Ähnlich sehen es Christina Schmidt und Hannah Karzell, ebenfalls in einer Kindertagesstätte beschäftigt: „Die Arbeit soll gut honoriert werden. Sie ist mehr und intensiver geworden“, sagt Schmidt. Karzell fügt an: „Es ist keine reine Betreuung mehr wie früher.“ Udo Hannok, ein Vermessungsingenieur bei der Stadt, sieht die Problematik mit den Fachkräften, die in die Privatwirtschaft zögen, weil sie dort bessere Bedingungen vorfänden. Diese Meinung hört man oft.

Die Demo hat die Sparkasse am Ostwall erreicht. „Heute bleibt die Kasse zu, denn der Vorstand, der macht Schmu“, schallt es aus der Menge. Frank Campen ist mit marschiert bis zum Von-der-Leyen-Platz. Gleich beginnt die Abschlusskundgebung. Campen, Bankkaufmann bei der Sparkasse, will gleich sogar der Gewerkschaft beitreten. Auch er fordert faire Bezahlung.

Armin Reder setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein, für den Lohnausgleich. Der Mann aus dem Bereich Energieversorgung macht der Politik Vorwürfe: „Es wird ja angeblich nichts teurer. Aber ich sage denen: Ihr könnt nicht alles so machen wie Ihr wollt. Mit einem Hauptschulabschluss ist man nicht mehr gefragt“, sagt Reder und macht eine abfällige Handbewegung.