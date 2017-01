Ende Januar ist Schluss bei Strauss Innovation

Krefeld. Bei Strauss Innovation in der Innenstadt ist Schluss: Zum 31. Januar schließt das Geschäft, das unter anderem Mode, Wohnaccessoires, Bettwäsche, Handtücher sowie andere Einrichtungsgegenstände im Sortiment hat. Zehn Mitarbeiter einschließlich Filialleiter verlieren an der Hochstraße ihren Arbeitsplatz. Die Niederlassung an der Niederstraße in Uerdingen schließt bis spätestens 28. Februar – das genaue Datum hänge vom Abverkauf ab. Sieben Mitarbeiter sind dann in Uerdingen ohne Job. ckd