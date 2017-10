Krefeld. Auf der Straße Neuer Weg, zwischen Westparkstraße und Industriestraße, haben Straßenbauarbeiten begonnen. Hier wird die Fahrbahn mit einer Asphaltdeckschicht repariert. Die Straße Am Steinacker erhält zurzeit eine komplett neue Deckschicht der Fahrbahn, ebenso in Kürze die Saumstraße. Autofahrer müssen einige Tage mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Die Stadt erneuert zudem den nördlichen Radweg an der Traarer Straße zwischen Autobahnbrücke und Akazienstraße. Die Arbeiten an dem 1.000 Meter langen Stück beginnen in den kommenden Tagen und dauern rund sechs Wochen.

Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten am neuen Radweg am Flünnertzdyk. Auch der Geh- und Radweg am Steeger Dyk zwischen Bruckersche Straße und Hubertushof ist nahezu fertig. Hier fehlen noch einige Markierungen