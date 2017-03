Krefeld. Am Sonntagabend hat ein stark alkoholisierter Fußgänger die Straßenbahngleise an der Gladbacher Straße überquert. Trotz Notbremsung der Straßenbahn kam es zum Unfall, dabei wurde der Mann schwer verletzt. Gegen 20.10 Uhr ist eine Straßenbahn der Linie 042 auf der Gladbacher Straße stadtauswärts gefahren. Etwa zwischen der Oberschlesienstraße und der Obergath überquerte ein 43-jähriger Mann trotz der nahenden Bahn die Straße. Der Straßenbahnfahrer hat noch eine Vollbremsung eingeleitet, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der stark alkoholisierte Krefelder wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, nach Angaben der Poilzei sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch den Aufprall ist die Windschutzscheibe der Straßenbahn gesplittert.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.