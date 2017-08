Planung Bei einigen Radwege-Maßnahmen steht die Planung noch aus. Gebaut werden zunächst: Kirschkamper Weg, Steeger Dyk, Werner-Voß-Straße, Flünnertzdyk. Was die Gehwegerneuerung betrifft: Sie erfolgt am Wendehammer des Korekamp, an der Hardenbergstraße zwischen Viktoria- und Florastraße und an der Kaiserstraße, Höhe Germaniastraße.

Die Verlegungsarbeiten auf der Lewerentzstraße für die Leitungen sind in Kürze beendet. Danach werden die Aufbrüche mit Asphalttragschichten geschlossen. Die gesamte Fahrbahn-Oberfläche erhält eine neue Asphalt-Deckschicht. Was die Barrierefreiheit durch abgesenkte Bordsteine mitsamt dem Bau von Leitlinien betrifft, wird an folgenden Knotenpunkten, beziehungsweise Kreuzungen, gearbeitet: Nordwall - Westwall, Nordwall - Schneiderstraße, Nordwall - Lutherische-Kirch-Straße, Nordwall - Königstraße, Nordwall - Lohstraße, Lutherische-Kirch-/ Fabrikstraße, Westwall - Gartenstraße, Westwall - Wollstraße, Westwall - Dionysiusstraße, Carl-Wilhelm-/Friedrichstraße, Carl-Wilhelm-/Klosterstraße, Dreikönigen-/Königstraße, Dreikönigen-/Lohstraße, Dreikönigen-/Petersstraße, Dreikönigen-/ Breite Straße, Stephan-/Wiedenhofstraße, Stephan-/Königstraße, Stephan-/Petersstraße, Stephan-/Breite Straße, Linden-/Wallstraße und Linden-/Breite Straße.

Auf dem Neuer Weg von Westpark- bis Industriestraße wird die Fahrbahn nach den Sommerferien mit einer Asphaltdeckschicht repariert.

Ebenso ist es noch an der Neue Ritterstraße zwischen Dießemer Straße und Dießemer Bruch, an der Moerser Straße im Neubau-Bereich, Am Steinacker komplett, an der Bremer Straße ab Brücke bis Uerdinger Straße, an der Magdeburger Straße ab Saalestraße bis Haus 17, der Saalestraße von Emil-Schäfer- bis Magdeburger Straße und an der kompletten Saumstraße. Begonnen wurden bereits die Arbeiten an der Düsseldorfer Straße von Floß- bis Hafenstraße. Hier werden beide Fahrbahnen erneuert. Die Bauzeit beträgt mindestens sechs Wochen. Am Badezentrum wird – parallel zu den Gleiserneuerungsarbeiten der SWK-Mobil – der äußere Fahrstreifen erneuert. Auch auf der Straße Lehmheide werden die stillgelegten Straßenbahngleise ausgebaut. Der Bau beginnt in den letzten drei Sommerferienwochen.

Der Kreisverkehr für die Oberbenrader Straße/Meyeshofweg ist in Planung. Baubeginn ist in 2018. Gleiches gilt für den Kreisverkehr in Fichtenhain A, Anrather Straße. Am Schroersdyk ist der Baubeginn für die Entwässerung voraussichtlich Ende 2017. Beginn der Ausschreibung Straßenbau: Oktober 2017. Im Zuge der Umgestaltung des Kirmesplatzes in Hüls wird die Straße „Auf dem Graben“ in 2018 geweitet. Auf dem südlichen Vorplatz des Bahnhofs Oppum soll nach Verlegung von Leitungen und Hausanschlüssen noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Fortsetzung folgt . . .