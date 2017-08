Krefeld. In den Sommerferien gleicht Krefeld einer einzigen Baustelle. Doch auch nach Ende der Ferienzeit müssen Autofahrer weiter Geduld beweisen. So beginnen die Straßen-Bauarbeiten an der Moerser Straße zwischen Nassauerring und Heyenbaumstraße in den nächsten Tagen. Laut der Stadt am kommenden Dienstag, 5. September.

Mit Verkehrsbehinderungen ist schon ab Montag, 4. September, zu rechnen. Zunächst muss die Baustelle entsprechend eingerichtet werden. Dazu gehört auch eine Baustellenampel, die gerade den Schülern der angrenzenden Schulen einen sicheren Weg garantieren soll.

Die Baustelle wird in drei Abschnitten durchgeführt und beginnt am Nassauerring Richtung Heyenbaumstraße auf der stadtauswärts führenden Spur. Es folgt die entgegenkommende Spur, ehe im Anschluss die Behelfsstraße abgebaut werden kann. Auf beiden Spuren werden auf einer Länge von 550 Metern Binder- und Deckschicht sowie lärmoptimierter Asphalt eingebaut. Sobald diese Arbeiten beendet sind, kann der Umbau der Kreuzung an der Gaststätte Marcelli beginnen. Danach wird es möglich sein, Richtung Innenstadt die Linksabbieger in die Heyenbaumstraße zu passieren, ohne dass es einen Rückstau an der Ampel gibt.

Zwei Baumaßnahmen hat die Stadt Krefeld mittlerweile beendet. Der Gleisausbau an der Lehmheide ist abgeschlossen worden. Ebenfalls beendet sind die Arbeiten an der Düsseldorfer Straße zwischen Floßstraße und Hafenstraße, der Bereich mit der höchsten LKW-Dichte in ganz Krefeld.