IT-Spezialisten aller Art, Spieleentwickler und -designer haben bezahlbaren Platz im K2-Basecamp von Kleinwefers gefunden.

Krefeld. „Mitarbeiter des Monats“ steht auf einem Notizzettel an der Wand des Triclap-Teams. Darunter herrscht Leere. Kein Foto hebt die Leistungen eines Einzelnen hervor. Ein Spaß, den sich das kleine Team des Start-ups Triclap gemacht hat. Die fünf Mitarbeiter sind sowieso voller Energie im Einsatz – schließlich ist es ihr eigenes Unternehmen, um das es hier geht. Josua Waghubinger, Björn Witte, Daniel Kavczynski, Kai Kuhlmann und Daniel Oppitz sitzen seit Januar mit ihrem Entwicklerstudio für digitale Spielwelten im Souterrain des K2-Towers an der Kleinewefersstraße, einst komplett genutzt von der Kleinewefers GmbH.

Die ist nach Jahren anderer Besitzverhältnisse seit drei Jahren wieder Eigentümrin des Büroturms und des Industrieparks. Und in dem K2 Tower+Industriepark getauften Areal mit zehngeschossigem Hochhaus vermietet das traditionsreiche Unternehmen das ganze Untergeschoss unter dem Namen „K2 Basecamp Start-up“ an – der Name sagt es schon – Start-ups.

In bezahlbaren Büros entstehen Apps, 3D-Welten und mehr

Etwa die Hälfte der rund 770 Quadratmer Fläche dort ist bereits zu für Existenzgründer finanzierbaren Konditionen vergeben. Außer Triclap arbeitet hier zum Beispiel die Software-Entwicklungsfirma Green No 7, hinter der Gerrit Pechmann und Erik Frister stecken, und JS IT Solutions von Hard- und Softwarespezialist Jörg Stürznickel.

Die Spiele-Designer Lukas Kuhlendahl, Beate Sucrow, Dominica Wester und Johnas Wokrina bauen in ihrer Firma Weltenweber 3D-Illusionen, die mit Virtual-Reality-Brillen erlebt werden können. Erst vor einem Monat eingezogen ist Katalytics. Tobias Gretenkort, Lea Schirmer und Alexander Schröer unterstützen Firmen beispielsweise in Fragen der Blockchain-Technologie, also dezentral verteilter und dadurch fälschungssicherer Datenstrukturen.

WZ-Serie

Neu am Start

Das Know-how der jungen Leute im eigenen Haus ist einer der Gründe, warum Kleinewefers das Konzept entwickelt hat. Womöglich können die Etablierten mit ihrer Erfahrung am Markt von den Innovationen der Neulinge profitieren und andersherum. „Wir bemühen uns, die Start-ups mit Hilfe unserer Mitarbeiter zu unterstützen und versuchen gerade peu à peu, ein Paket zu schnüren“, berichtet Reinhard Körsmeier, Prokurist und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien bei Kleinewefers. So zieht nun zum Beispiel in Kürze ein Jurist ins Haus, der sich mit Gesellschafts-, Wettbewerbsrecht und Patentschutz auskennt.