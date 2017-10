„Dä joldene Oktober em Hervs“: Der Arbeitskreis Mundart startet heute, 5. Oktober, in die neue Mundart-Saison. Ab 17 Uhr werden im Kulturpunkt Friedenskirche am Luisenplatz krieewelsche Texte vorgetragen, die die Gruppe „Krieewelsche Fente“ singt. Der Eintritt ist frei.

Im Trauercafé des Helios-Klinikums können sich Männer und Frauen, die einen nahestehenden Menschen verloren haben, unterhalten und über ihre Gefühle austauschen. Das Café öffnet heute von 16.30 bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Lions Club feiert am Freitag, 6. Oktober, sein 100-jähriges Bestehen in der Friedenskirche am Luisenplatz 1. Und weil auch die Musikrichtung Jazz 100 Jahre alt wird, veranstalten die Lions gemeinsam mit den Leos ein Doppeljubiläum. Dafür konnten sie die „Three Wise Men“ für ein Konzert gewinnen. Die Erlöse aus der Veranstaltung gehen unter dem Motto „Jazz-Profis engagieren sich auch für den eigenen Nachwuchs“ an die Kempen Klassik und die Musikschule der Stadt Krefeld.

Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.