Mitte. Im Rahmen des Wettbewerbs „Starke Schule“ hat die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule den zehnten Platz belegt. Insgesamt hatten sich 63 Schulen aus NRW beworben. Die Gewinner wurden am Montag in Düsseldorf geehrt. Den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz belegte die Gesamtschule Waltrop. Die Schule überzeugte durch ihr systematisches Sprach-Förderkonzept, durch das auch der Fachunterricht zur Sprachförderung genutzt wird. Die Mathilde-Anneke-Schule in Sprockhövel erreichte den zweiten Platz und erhält für ihren ganzheitlichen Förderansatz bestehend aus Inklusion, individueller Förderung und Sprachförderung 3500 Euro. Mit dem dritten Platz und 2000 Euro wurde die Stephanusschule in Zülpich für ihr Konzept ausgezeichnet.

Gemeinsam mit den Gewinnern der anderen Bundesländer hat die erstplatzierte Schule nun die Chance auf den Bundessieg, der am 18. Mai in Berlin bekannt gegeben wird.