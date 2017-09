Die Mediothek am Theaterplatz lädt für Samstag, 30. September, zum dritten Mal zum „Star Wars Reads Day“ ein. Von 11 bis 14 Uhr gibt es zahlreiche kostenfreie Aktionen rund um die erfolgreiche Filmserie „Star Wars“ (Krieg der Sterne). Alle, für die Sturmtruppler, Jedis, TIE-Fighter, Akbar und Han Solo keine Fremdwörter sind, können mitmachen bei Gewinnspielen, Konsolenspielen, Vorlese- und Bastelaktionen rund um Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Prinzessin Leia und Meister Yoda. Besonders mutige Besucher können sich mit Figuren aus dem Star Wars-Universum fotografieren lassen.

Im Rahmen des vom Kulturbüro der Stadt organisierten Figurentheater-Festivals „Budenzauber“ wird am Freitag, 29. September, um 20 Uhr, das Stück „Paradies-Europa“ vom Theater Figuro aufgeführt. Ein Zar, ein Menschenfresser und Hitler – drei lebensgroße Puppen agieren dann auf einer kargen Bühne. Deren Treffpunkt ist eine Kneipe namens „Paradies“. Trotz aller Unterschiede verstehen sich die Männer, denn alle drei haben eine Gemeinsamkeit: Sie lieben Macht. Da kommt die Bardame ins Spiel, die sich als Europa ausgibt, um Gewalt über die Männer zu bekommen. Die Aufführung dauert 120 Minuten. Karten können beim Kulturbüro unter Telefon 58 36 11 reserviert oder im Internet bestellt werden unter:

krefeld.de/kulturbuero

In der ehemaligen Galerie von Christian Fochem eröffnet die Ausstellung „Finissage“ mit Werken von Künstlern der Galerie am Sonntag, 1. Oktober, 11 bis 18 Uhr, an der Wallstraße 14.