Der Bürgerverein möchte die Gemeinschaft stärken und den Bezirk attraktiver machen.

Stahldorf. „Früher wurden auf dem Limbourgplatz noch Sommerfeste mit einem großen Gemeinschaftszelt veranstaltet“, erinnert sich Carola Ponzelar. Die 64-Jährige ist die Schriftführerin des Bürgervereins Stahldorf und wünscht sich mehr Leben im heimischen Stadtbezirk. „Unser Verein kann die Kosten der Organisation des Festes nicht mehr stemmen“, erklärt die Schriftführerin. Seit knapp 28 Jahren lebt sie in Stahldorf. An Sommerfeste sei heute nicht mehr zu denken.

„Der Zustand des Platzes ist einfach nicht mehr der alte“, urteilt Ponzelar. Die Bänke sind marode und von Moos bewachsen, bei einer Bank fehlt die komplette Sitzfläche. „Auch die Mülleimer laufen ständig über“, erzählt die 64-Jährige. „An der Sauberkeit muss dringend etwas geändert werden.“

Das eigentliche Herzstück ist kaum mehr wiederzuerkennen. Nur die alten Kastanienbäume auf dem Limbourgplatz erinnern an alte Zeiten. Die Spiel- und Liegewiese ist durch die Hitze in den vergangenen Wochen vertrocknet und darf nicht zum Fußballspielen benutzt werden. Carola Ponzelar ist empört: „Wie kann diese Wiese Spielwiese heißen, wenn hier kein Fußball gespielt werden darf?“ Umgeben ist der Limbourgplatz von alten Häusern aus dem circa 15. Jahrhundert. Die Häuser an der Burgerstraße sind saniert, und die Allee Richtung Stadtpark ist verkehrsberuhigt.

„Großeinkäufe können wir nur in benachbarten Stadtteilen wie Fischeln oder Oppum erledigen, was wirklich schade ist.“

Carola Ponzelar, Bürgerverein Stahldorf

„In ganz Stahldorf ist es wirklich ruhig, und es gibt genügend Parkmöglichkeiten für die Anwohner“, weiß Ponzelar. Die Gegend um den Limbourgplatz eignet sich demnach gut für Rentner und Familien. „Es gibt den katholischen Kindergarten Sankt Lioba und die Stahldorfschule am Stadtpark Fischeln am zentralen Limbourgplatz“, erklärt die Schriftführerin. Neben ihrer Tätigkeit im Bürgerverein Stahldorf ist sie Schulleiterin an einer katholischen Grundschule in Viersen. Angrenzend an die Stahldorfschule befindet sich das Jugendzentrum Stahlnetz, in dem Kinder und Jugendliche Billard oder Tischtennis spielen können. „Die offene Einrichtung ist gut besucht, und wir haben jährlich 170 Stammbesucher“, erzählt Ponzelar.

In dem Jugendzentrum ist sie die erste Vorsitzende für Kinder und Jugendliche. Aus diesem Grund liegt ihr die Stahldorfer Jugend besonders am Herzen. Der Stadtpark Fischeln bietet für Kinder einige Freizeitmöglichkeiten. „Stahldorf ist grün“, weiß Ponzelar und deutet auf die Bäume und Sträucher der Grünanlage. Der Spielplatz mit dem Asche-Bolzplatz im Park ist einer von drei Spielplätzen in Stahldorf. Geht man ein kleines Stück weiter bis zur Remscheiderstraße, sieht die Umgebung schon wieder anders aus.