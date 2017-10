Die Partnerschaft boomt geradezu. Wir haben Kooperationen und Pläne aufgeschrieben. Es geht voran.

Krefelds Partnerstadt Venlo liegt eine gute halbe Autostunde entfernt. Diese Nähe zum Nachbarland wurde in der Vergangenheit kaum genutzt. Oberbürgermeister Frank Meyer hat vor einiger Zeit gemeinsam mit seinem Venloer Pendant, Antoin Scholten, eine Vertiefungserklärung unterschrieben, um der über 50-jährigen Städteehe neue Impulse zu geben. Davon können die Partner auf verschiedenen Ebenen profitieren.

Zurzeit entwickelt sich geradezu ein Partnerschafts-Boom. Egal ob Sport, Freizeit, Verwaltung oder Kultur - die deutsch-niederländischen Bande werden auf allen erdenklichen Ebenen geknüpft und festgezurrt. Wir haben die Kooperationen und Pläne aufgeschrieben.

WZ-Rubrik

Blick nach Venlo

Sport

Was mit Stadtspaziergängen in den Nachbarstädten begonnen hat, soll nun konkret mit einer durchgängigen Fahrradtrasse Krefeld - Venlo ihren Fortgang finden. Die anliegenden Städte werden mit auf die „Tour“ genommen und können sich einbringen. Einmal im Jahr treffen sich Fußballmannschaften aus den Niederlanden und Deutschland zum großen Street-League-Turnier in Venlo. An drei Tagen wird der Pokal ausgespielt. Das Freizeitzentrum-Süd und die Mannschaft von Schicksbaum nehmen mit U17-Mannschaften teil. Venloer Fußballteams sind auch in Krefeld dabei. Überhaupt ist der Fachbereich Jugend interessiert. So soll die Teilnahme am Projekt „Durch Neugierde lernen“ grenzübergreifende Kooperationen für innovative Lehrmethoden erschließen. Auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gibt sich sportlich. Sie ist Mitglied im Business-Club des Fußballvereins VV Venlo und hier regelmäßig bei Veranstaltungen präsent.

Wirtschaft

Daraus hat sich das gemeinsam ausgerichtete deutsch-niederländische Unternehmertreffen ergeben, welches von 2014 bis 2016 zweimal im Jahr abwechselnd in Venlo und Krefeld stattgefunden hat und in diesem Jahr noch einmal im November in Krefeld durchgeführt werden soll. Stets sind zwischen 70 und 120 Personen dabei. Verantwortliche des Marketing-Clubs Krefeld und des Unternehmerverbandes Ondernemend Venlo mischen mit. Zudem gibt es seit der ExpoReal 2016 einen intensiven Austausch zwischen den Wirtschaftsförderungen Krefeld und Venlo zu Flächen- und Arbeitsmarktthemen. Ein gemeinsames Interreg-Projekt mit der Stadt Venlo und weiterer Partner beidseits der Grenze soll bald an den Start gehen. Das Förderprogramm Interreg hat die EU zur Unterstützung von grenzüberschreitenden Kooperationen ins Leben gerufen.

Verwaltung und Polizei

Die Stadtväter beider Städte möchten voneinander lernen, beispielsweise an- und abgucken, wie Verwaltung in der Partnerstadt funktioniert. Meyer: „Deshalb gibt es regelmäßige Kontakte unserer Verwaltungsvorstände, der Venloer Gemeinderat besucht unsere Ratssitzungen und umgekehrt.“ Darüber hinaus hat der Krefelder Stadtrat beschlossen, einen ständigen Ausschuss zur Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Städten einzurichten. Er hat im April in Venlo das erste Mal getagt. Die VHS macht die Beamten hier sprachlich fit. Eine spannende Frage - natürlich mit Blick auf Venlo - ist laut Meyer: „Wie wollen wir künftig im Stadthaus arbeiten? Klassisch in Einzelbüros oder im Open-Office wie die niederländischen Kollegen?“ Sie haben weniger Schreibtische als Mitarbeiter, da auch nicht immer alle da sind, denn es gibt keine festen Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter besitzen keinen festen Platz, könnten praktisch auch mobil an der frischen Luft, etwa an der Maas arbeiten. „Es sind ganz andere Arbeitskulturen.“ Ihr ökologisches Verwaltungsgebäude wurde aus widerverwertbaren Rohstoffen hergestellt. Meyer: „Es besitzt einen Garten, der die Atemluft darin regelt und luftreinigende Teppichböden.“ Es könne in einigen Jahren komplett zurückgebaut und ein nächstes neu errichtet werden. Das frühere Haus diene heute deutschen Autobahnen als Füllmaterial.