Zum 43. Mal lädt das „Spiel ohne Ranzen“ Krefelder Kinder zum Spaßhaben, Mitmachen und zu Vorführungen ein.

Endlich kann der Tornister zur Seite gelegt werden, es sind Sommerferien – sechs Wochen Freizeit. Und passend zum Ende des Schuljahres gibt es mit dem „Spiel ohne Ranzen“ für Krefelder Kids am vergangenen Samstag bereits den ersten Höhepunkt. Zahlreiche Attraktionen warten beim 43. Sommerspielplatz noch bis Sonntag, 22. Juli, auf der Stadtwaldwiese und laden jeden ein, der sich für Spiele und spaßige Events begeistern lässt: Hüpfburg, Kinderkarussell, Mal- und Bastelstände oder eine kleine Lokomotive, die eine Rundfahrt anbietet, gehören zu den Attraktionen.

„Jetzt ist die Lok schon voll“, ärgert sich ein Kind, das gerne bei der kleinen Tour dabei gewesen wäre. Lange muss es aber nicht warten, denn die Lok fährt regelmäßig und ist nach kurzer Zeit auch schon wieder da. Ein paar Meter weiter bekommen die Kinder Werkzeuge in die Hand und können mit Holz verschiedene Dinge bauen. Genau das Richtige für jeden kleinen Handwerker. „Wenn du auch bauen möchtest, nimm dir den Hammer und die Nägel und wir schlagen hier was ein“, sagt einer der Betreuer am Stand zu einem der Kinder, die bei der Arbeit beaufsichtigt werden.

Für diejenigen, die sich sportlich betätigen möchten, wird Baseball und Hockey angeboten. Auch hier geht die Sicherheit vor, weshalb eine Mutter ihrem Sohn auf dem Hockeyfeld zuruft: „Immer schön den Schläger unten lassen.“ Für besonders Mutige gibt es dann noch die Möglichkeit, so viele Kästen wie möglich aufeinanderzustapeln und daran hochzuklettern, bis der Turm umfällt. Hannes traut sich allerdings nach dem neunten Kasten nicht mehr weiter und macht freiwillig den Abstieg. „Für deine Größe war das schon sehr gut“, wird er für seine Leistung gelobt.

Veranstaltet wird das Event vom Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände (AKF), der das „Spiel ohne Ranzen“ seit nunmehr 43 Jahren privat organisiert. „Jedes Jahr gibt es eine neue Katastrophe“, scherzt die Vorsitzende des AKF, Kerstin Jensen, die sich diesmal um eine kaputte Spülmaschine kümmern musste. „Wir müssen immer improvisieren“, sagt sie und fügt zuversichtlich hinzu: „Letztendlich klappt es am Ende immer irgendwie.“

Tanzlehrer Simon Turnwald übt mit Kindern für die Hip-Hop-Show

Auch in diesem Jahr kann der Arbeitskreis auf die Unterstützung verschiedener Firmen zählen, die Materialien zu diesem Anlass zur Verfügung stellen. Bürgermeisterin Gisela Klaer ist in Vertretung für den erkrankten OB Frank Meyer zur Eröffnung gekommen und verteilt Kuchen und Kakao an die Besucher. An Verpflegung fehlt es auf dem Sommerspielplatz ohnehin nicht: Auch Pommes, Popcorn und Eis gehören zum Angebot.

Zum „Spiel ohne Ranzen“ gehört auch ein volles Programm mit Auftritten und Vorführungen, die teilweise auch zum Mitmachen einladen. Bei der Hip-Hop-Show zeigt Simon Turnwald den Kindern unterschiedliche Tanzschritte. „Ich war selbst als kleines Kind schon hier“, sagt der Tanzlehrer und Inhaber der City Dance School. „Ich wurde hier aufgefangen und möchte das den Kindern zurückgeben“, hält er sein Engagement für selbstverständlich und fügt hinzu: „Das ist ein ewiger Kreislauf.“

Kein Wunder, dass sich jedes Jahr mehr kleine und große Leute für das „Spiel ohne Ranzen“ begeistern.