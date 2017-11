Das neue Stadtverwaltungsgebäude in Krefelds Partnerstadt Venlo setzt in Sachen Nachhaltigkeit weltweite Maßstäbe.

Vor acht Jahren war es eine vage Idee, aber ein umso größerer Traum: „Ich möchte meine Stadt besser machen.“ Heute ist das ein Stück Wirklichkeit, glaubt Michel Weijers, sein Traum hat sichtbar Form angenommen. Wer mit dem Auto über den Krefeldseweg in die niederländische Partnerstadt Venlo und weiter über die Maas fährt, kommt nicht vorbei an Michel Weijers Baby, einem begrünten Gebäude mit meterhohen Glasfassaden, in dem man wohl eher ein Gewächshaus als ein Verwaltungsgebäude vermuten würde. Sieben Jahre sind seit der Planung bis zur Umsetzung vergangen; vor gut einem Jahr sind die 800 städtischen Mitarbeiter der Gemeinde Venlo in ihren neuen Stadskantoor gezogen. Eins ist gewiss: Hier ist wirklich alles anders als davor.

Nachhaltigkeit der Stadt Venlo bereits in New York ausgezeichnet

Besser, davon ist Stadtplaner Michel Weijers überzeugt. Gesünder, umweltschonender, am Ende sogar kostengünstiger – besonders nachhaltig eben – soll das neue Vorzeige-Stadtverwaltungsgebäude sein. Als eines der ersten Gebäude weltweit ist es nach dem „Cradle-to-Cradle-Prinzip“ (C2C) gebaut, wurde für seine Nachhaltigkeit schon in New York ausgezeichnet. Übersetzt bedeutet C2C so viel wie „von der Wiege zur Wiege“ und beschreibt die sichere und – zumindest in der Theorie – unendliche Zirkulation von Materialien und Nährstoffen in Kreisläufen. „Das Gebäude wurde nicht nur nachhaltig – sprich ,weniger schlecht’ – konzipiert, sondern leistet auch einen positiven Beitrag für Mensch, Umwelt und Wirtschaft“, heißt es verheißungsvoll im Flyer zum neuen Venloer Stadskantoor. Wem das zu schwammig ist, auch kein Problem – „das Gebäude erzählt die Geschichte“, versichert Weijers.

WZ-Reihe

Blick nach Venlo

Mit einem Verwaltungsbunker hat das zehnstöckige moderne Hochhaus nun wirklich nichts gemein. Hier wird C2C für Besucher Realität: „Abfall ist Nahrung“ ist einer der Leitsätze von „Cradle to Cradle“, erklärt Weijers, und deshalb waren die grauen Teppichböden in ihrem vorherigen Leben mal Cola-Flaschen. Zu den weiteren Prinzipien der „neuen Kreislaufwirtschaft“ gehöre es, „technische und biologische Abläufe ohne Qualitätsverlust zu gewährleisten, Diversität zu unterstützen und gesund zu sein“, zählt der Stadtplaner auf. Auf dem Dach produzieren Solarzellen Strom und Wärme für das Gebäude, „60 Prozent stemmen wir aus Eigenleistung“, gleichzeitig dienen sie als Sonnenschutz. „Im Gewächshaus ernten wir Wärme und Kälte“, gleichzeitig reinigt es gemeinsam mit dem „vertikalen Garten“, wie Weijers die Bepflanzung an der Gebäudefassade nennt, die Luft. Das belegen Zahlen: „Die grünen Wände sorgen für 30 Prozent weniger Feinstaub in einem Umkreis von 500 Metern – und das Gebäude liegt an einer dicht befahrenen Straße und nicht mitten im Wald“, darauf ist der Stadtplaner stolz. Zurecht. Ein Gebäude, das die Luft säubert, hat nicht jede Stadt. Im Gegenteil: „Die meisten Häuser werden immer noch kaputt isoliert“, erklärt Weijers. Die Folge: „Die Luftqualität ist drinnen oft zehn Mal schlechter als draußen.“