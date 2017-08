Krefeld. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Einbrecher auf der Heyenbaumstraße unterwegs. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am Donnerstag kletterten unbekannte Täter auf den Balkon eines freistehenden Hauses. Sie schlugen die Fensterscheibe ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume, flüchteten aber schließlich ohne Beute.

Etwa gegen 23:30 Uhr am Mittwochabend versuchten Unbekannte in ein ebenfalls freistehendes Haus an derselben Straße einzubrechen. Sie schlugen die Terrassentür mit einem Stein ein, betraten das Gebäude aber nicht und ergriffen die Flucht.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de