WZ-Mobil kommt zur Moerser Straße

Krefeld. Die Baustelle der SWK auf der Moerser Straße Richtung stadtauswärts kommt voran. Dennoch erfordert sie viel Geduld von Anwohnern und Autofahrern. Für die Kreuzung an „Marcelli“ ist endlich die lange geforderte Verbreiterung im Bereich Hökendyk durchgesetzt worden. Sind Sie mit dem Ablauf der Baustelle und der Lösung für die Kreuzung zufrieden? Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu am WZ-Mobil. Das steht am kommenden Mittwoch, 1. März, von 16 bis 17 Uhr, im Bereich Moerser Straße/Hohen Dyk, nahe der Zeltkirche. Wer verhindert ist, schicke eine E-Mail an: redaktion.krefeldwz.de