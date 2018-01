Krefeld. Am Donnerstag gegen 12 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer 67-Jährigen Krefelderin. Die Seniorin ließ ihn freiwillig in den Flur des Mehrfamilienhauses am Busenpfad.

Laut der Polizei gab der Mann an, für einen Zirkus Spenden zu sammeln. Die Seniorin lehnte eine Spende allerdings ab und forderte den vermeintlichen Spendensammler mehrfach auf, das Haus zu verlassen. Der Betrüger blieb aber hartnäckig und versuchte, die Seniorin "beharrlich zu einer Spende zu bewegen", so der offizielle Polizeibericht.

Erst als die Krefelderin zum Telefonhörer griff und die Polizei informierte, flüchtete der Mann aus dem Haus. Polizeibeamte trafen den 37-Jährigen noch auf dem Busenpfad an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten und kein seriöser Spendensammler ist.