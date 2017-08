Krefeld. Am Mittwoch gegen 3 Uhr wachte die Bewohnerin eines Reihenhauses am Buscher Holzweg auf, da sie einen Taschenlampenschein im Haus feststellte. Sie sah einen Mann, der daraufhin aus dem Haus flüchtete und mit einem Auto wegfuhr. Wie der Einbrecher ins Haus gelangte, ist derzeit unklar. Der Einbrecher entwendete Bargeld.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de