Krefeld. Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Oderstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum von 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr die Hauseingangstür auf. Ob etwas endwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.