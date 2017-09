Krefeld. Am Sonntagabend sind Unbekannte in ein Haus an der Freysestraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Zwischen 20:55 Uhr und 22:10 Uhr kletterten die Einbrecher auf das Garagendach des Doppelhauses und gelangten dort durch ein auf Kipp stehendes Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de