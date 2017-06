Krefeld. Am Mittwoch hat ein betrunkener Autofahrer in Traar einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 7.05 Uhr auf der Straße An der Elfrather Mühle auffällig langsam in Schlangenlinien und ließ den Motor aufheulen. Als er auf der Straße Bruchhöfe einparkte, touchierte er einen geparkten Daimler, bei dem leichter Sachschaden entstand.

Bei seiner Alkoholfahrt beobachteten ihn drei Zeugen. Sie sprachen den Mann nach dem Unfall an und informierten die Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 66-Jährige alkoholisiert war. Zudem bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Polizeibeamten entnahmen ihm eine Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher.