Krefeld. Gestern kam es auf der Mündelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw, dabei entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem grünen Honda Civic die Mündelheimer Straße in Richtung Alte Krefelder Straße. An der Kreuzung zur Linner Straße beabsichtigte sie weiter geradeaus zu fahren. Hierzu ordnete sich auf der linken der beiden geradeausführenden Fahrspuren ein. Von der angrenzenden Linksabbiegerspur bog ein Lkw zeitgleich nach links in Richtung Berliner Straße (B 288) ab. Beim Abbiegen stieß das Fahrzeugheck des Lkw mit dem Auto zusammen, trotzdem setzte der Lkw seine Fahrt fort.

Zeugenhinweise nimt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.