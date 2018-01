Uerdingen. Ein sechsjähriger Junge ist am späten Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße angefahren worden. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens flüchtete.

Der Sechsjährige überquerte die Kreuzung auf der Bahnhofstraße in Richtung Niederstraße. Dabei wurde der Junge von einem Auto erfasst, dass nach links in Richtung Mündelheimer Straße fahren wollte. Der Sechsjährige kam zu Fall und erlitt einen Beinbruch.

Nach Angaben der Polizei setzte der Autofahrer oder die Autofahrerin die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Zeugen beobachteten, dass der Wagen seine Geschwindigkeit erhöhte.

Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen VW Polo mit Krefelder Kennzeichen handeln. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red