Krefeld. Am Montag gegen 6:30 Uhr war eine 44-jährige Radfahrerin auf der Lange Straße in Richtung Traarer Straße unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau in Höhe eines Fußweges nach links abbiegen, dabei erfasste sie ein Mercedes, der hinter ihr in gleicher Richtung fuhr.

Der Aufprall war so stark, dass die Radfahrerin auf die andere Fahrbahn geschleudert und dort von einem Peugeot erfasst wurde. Als dessen Fahrer ausweichen wollte, stieß er mit einem VW Polo zusammen, der neben ihm in gleicher Richtung fuhr.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Radfahrerin bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Vor Ort leisteten mehrere Zeugen Erste Hilfe. Die 44-Jährige wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Die Unfallbeteiligten sowie die Angehörigen der schwerverletzten Radfahrerin werden derzeit von Seelsorgern betreut. Die Lange Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 11:10 Uhr teilweise gesperrt.

Die Polizei hat zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt. Seit cirka 12 Uhr setzen die Beamten einen Hubschrauber ein, der Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle fertigt. Red