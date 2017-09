Krefeld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 22-Jährigen Krefeldern und fünf Männern am Rheintor in Uerdingen gekommen. Zwischen den Beteiligten kam es gegen 0:35 Uhr zunächst zu einem Streit, dann flogen die Fäuste.

Zeugen informierten die Polizei und leisteten den beiden verletzten Krefeldern Erste Hilfe. Die fünf Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Casinogasse. Die Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen als südländisch. Sie waren dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.