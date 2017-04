Krefeld. Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag vier Autos in Uerdingen beschädigt. Die Fahrzeuge parkten zur Tatzeit auf einem Parkstreifen an der Bahnhofstraße. In zwei Fällen zerkratzten die Täter die Fahrertür und traten den dortigen Außenspiegel ab. In den anderen beiden Fällen blieb es bei einem abgetretenen linken Außenspiegel.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.