Krefeld. Am Montag hat ein Mann am Uerdinger Bahnhof Teile von mehreren Fahrrädern abmontiert und entwendet. Aufgrund der Beobachtungen eines Zeugen konnte die Polizei den Täter stellen und vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Gegen 20.20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann an der rückwärtigen Seite des Uerdinger Bahnhofs Teile von Fahrrädern abmontierte und sich anschließend in Richtung Bahnhofstraße entfernte. Der Zeuge schaltete die Polizei ein und beobachtete den mutmaßlichen Dieb weiter. Dieser saß in der Straßenbahnlinie 043 und wartete auf die Weiterfahrt. Die Polizei konnte den Beschuldigten, einen 61-jährigen Mann aus Krefeld, dort festnehmen.

In seinem Rucksack fanden die Beamten Werkzeug und Fahrradteile. Bei der Überprüfung der Personalien des mutmaßlichen Diebs stellte sich heraus, dass der Mann bereits am gleichen Tag auffällig geworden war. Gegen 14.45 Uhr hatte er Teile an einem Fahrrad an der Haltestelle Kaiserstraße abmontiert.