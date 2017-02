Krefeld. Heute Nacht sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft an der Niederstaße eingebrochen. Um 2.40 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe der Auslage ein. Eine 43-jährige Zeugin bemerkte die Männer und sprach sie an, worauf diese in einen hellen Audi stiegen und ohne Licht sowie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Duisburger Straße flüchteten. Ein Täter trug einen weißen oder grauen Kapuzenpullover und ist circa zwei Meter groß. Der andere trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.