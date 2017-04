Tradition Viele beteiligten sich auf dem Platz vor der evangelischen Michaelskirche an diesem Brauch, den der Uerdinger Heimatbund seit langem lebendig erhält. „Bei uns dürfte es in den nächsten Tagen nur noch Eiersalat geben“, scherzt eine Dame. Tobias Horn hat gerade für 20 Cent das Stück eine ganze Palette mit 30 gefärbten Ostereiern erstanden. Die Kinder, so die beiden neunjährigen Tjorben und John, versuchen es. „Erst Spitz auf Spitz, dann Käppchen auf Käppchen“, erklärte die Mutter, dass man erst die Spitzen der beiden Eier und dann die breiteren Teile aufeinanderstoßen sollte. John gewinnt. Das heißt nicht „Käppchen op Käppchen“, sondern „Bohl op Bohl“, erklärt ein eingefleischter Uerdinger. Er kannte auch noch den Begriff des „Strutzelns“, dabei werden sogar die Seiten der Eier zusammen gestoßen. Früher hatte es bei Wettbewerben auch einige gegeben, die sich daran mit einem Gipsei beteiligten. „Wenn das herauskam, hieß es „Klomp uut“„ erklärt der Vorsitzende des Uerdinger Heimatbundes, Elmar Jakubowski, weiter: „Dann wurden die Klompen ausgezogen, gab es damit Prügel auf den Hintern des Übeltäters.“ Gipseier oder auch Klompen waren aber diesmal in Uerdingen nicht dabei.