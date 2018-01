Krefeld. Am Montag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Westwall eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei drückten die Einbrecher zwischen 10:50 Uhr und 14:15 Uhr ein Fenster, das in Kippstellung geöffnet war, gewaltsam auf. Sie gelangten auf diese Weise in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung, durchwühlten die Räume und entwendeten Geld sowie einen Fernseher. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Krefelder Polizei unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.