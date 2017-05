Krefeld. Am Samstag ist ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr ein 35-jähriger Autofahrer um 11.05 Uhr die Straße Karlsplatz entlang. Als er nach links in Richtung Marktstraße abbog, stieß er mit einem Rollerfahrer zusammen. Dieser war zunächst in gleicher Richtung an dem Auto vorbeigefahren und dann ebenfalls nach links in Richtung Markstraße abgebogen. Der 59-Jährige stürzte und wurde dadurch verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

